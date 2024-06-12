Metin Lokumcu davasında savcı 13 polis için beraat talep etti: 'Tüm kapılar kapanana kadar mücadele edeceğiz!'

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:15

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011'de Hopa mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin biber gazlı müdahalesi sonucunda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin görülen davanın 13. duruşması dün Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Metin Lokumcu'nun ailesi, avukatları, arkadaşları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, davada yargılanan polislerin ayrı ayrı beraatini talep etti. Protestolarda polisin zor kullanma yetkisi olduğunu ve olay günü polisin uyarı yaptığını belirten savcı, Metin Lokumcu’nun ölüm nedeninin gazdan olduğunun ispatlanmadığını söyledi. Savcı, mütalaada ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiğini, bunun biber gazından olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

"HASTANELERE SORMUŞLARDI"

Duruşmanın ardından Cumhuriyet’e konuşan Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, savcılığın açıkladığı mütaalaya tepki gösterdi. Ulaş Lokumcu, “Yıllardır babamın ölümüne biber gazının neden olduğunu anlatıyoruz. Mahkeme heyeti daha önce Karadeniz bölgesindeki hastanelere babamın kalp rahatsızlığına dair bir kaydı olup olmadığına dair yazı yazdı. Buna karşın hastanelerden bu yönde bir kayıt çıkmadı. Ancak savcı mütaalasında bunlar hiç konuşulmamış, hiç bir şekilde rapora yazılmamış gibi babamın kendi kalp rahatsızlığı olduğu için yaşamını yitirdiğine dair bir mütaala açıkladı. Ben bu davada böyle bir sonuç çıkacağını beklemiyordum” dedi. 6 Eylül’de çıkacak sonucun ardından üst mahkemelere de başvuracaklarını söyleyen Ulaş Lokumcu, “Tüm kapılar kapanana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz. Ben babamın bu biber gazı nedeniyle öldüğünü biliyorum. Bunun da sorumluları belli” ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrası adliye binası önünde açıklamada bulunan Avukat Meriç Eyüboğlu, “Öfkeliyiz, kızgınız. Ama vazgeçmiyoruz. Bütün Metin Lokumcu dostlarına, Metin Lokumcu'yu tanısın, tanımasın adaletle bir derdi olanla, toplumsal olaylarda polis tarafından gelişigüzel kullanılan bu kimyasal gazlarla bir derdi olanlarla, herkesle 6 Eylül günü burada buluşmak istiyoruz” dedi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise “Bir kez daha memleketimizde adalet manzaralarını gördük. Bugün yine her şeye karşın 13 yıldır adalet mücadelesi veren insanların şaşırmadığı bir iddianameyle karşı karşıya kaldık. Ama umudumuzu yitirdik mi? Hayır. Ebetteki adalet taleplerimiz bitmeyecektir” ifadelerini kullandı.