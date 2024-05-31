Metin Lokumcu, ölümünün 13’ncü yılında unutulmadı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:25

Güncelleme: 31.05.2024 - 17:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde, Artvin’in Hopa ilçesine 31 Mayıs 2011 tarihinde yaptığı ziyaret sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu yaşamını yitirmişti.

Lokumcu, ölümünün 13’ncü yıl dönümünde anıt mezarı başında anıldı. Lokumcu anısına yapılan törende, onun mücadelesi hatırlatıldı.

Burada bir konuşma yapan CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, “O gün Metin Hocamızı kaybettiğimizde kalbimizin en derinliklerinde acı hissettik. Çünkü bize öğrettikleri, gösterdiği bir yol var. O yüzden mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi, adalet mücadelemizi aydınlatıyor” dedi.

Gümüşkaya’nın ardından konuşan eski CHP Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ise, “Bu mezar Anadolu tarihinin yaşadığı dönem dönem baskısını artıran faşizme karşı mücadele eden 68 hareketinde Taylan Özgür, 12 Mart döneminde Mahirler, Cihan Alptekinler, Denizler, Hüseyinler gibi faşizme direnen bir simgedir” ifadelerini kullandı.