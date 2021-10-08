Metiner, Erdoğan'ın sözü üzerine hatırlattı: "Yandığımızın resmidir"

08 Ekim 2021 Cuma, 12:42

Yeni Şafak yazarı AKP'li Mehmet Metiner, bugünkü köşe yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin il başkanları toplantısındaki konuşmaya dikkat çekti, "kibir" uyarısı yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasında "Bize kibir yakışmaz, biz tevazu ordusuyuz" dediğine işaret eden Metiner, "Hâlâ kibir konuşuyorsak yandığımızın resmidir…" başlığıyla yazdığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Demek ki onca uyarıya rağmen kibir son bulmamış.

İstanbul milletvekili iken memleketim Adıyaman’da verdiğim bir konferansta partimize yönelik uyarılarım aklıma geldi.

Mealen şöyle demiştim:

“İktidarın şehvetine yenik düştük. Kibir budalalarına dönüştük. En fenası bizi iktidara taşıyan garip gurabadan, fakir fukaradan koptuk. Onların ulaşamadığı insanlar haline dönüştük. Onlara uğramaz olduk. Onlarla ağlamaz onlarla gülmez olduk. Kibrimizle Allah’ı ve halkımızı gücendirdik. Korkarım ki bu gidişat siyasi hezimete dönüşecektir.”

Ulusal basına düşen bu sözlerim kendi içimizden birileri tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmıştı.

Kendimize tuttuğum aynadan rahatsızlık duyanlar, dahası bu haklı uyarımızdan dolayı bizden duydukları rahatsızlığı siyasi ayak oyunlarına dönüştürenler sayesinde bugün geldiğimiz sonuç ortada."

"AYNA TUTANLARI YOK EDİYORUZ"

Parti içine dönük eleştirilerini "Kendimizi düzelteceğimize bize ayna tutanlara kızıyoruz. Kızmakla yetinmiyor onları adeta silmeye/yok etmeye çalışıyoruz. Onca yaşananlardan ve yıkımlardan sonra hala hiç bir sorun yokmuş gibi yapanlar veya kişisel iktidar ve ikbal peşinde koşanlar bilinsin ki zarardan öte bir işe yaramıyorlar." diyerek sürdüren Metiner, "Vakit geçtikten sonra söylenen kimi sözlerin de artık kıymeti harbiyesi yoktur. Testi kırıldıktan sonra ne derseniz deyin nafiledir. Biz diyeceğimizi testi kırılmadan önce diyelim ki niye vaktinde demedin deyip üstte çıkmakta mahir olanların dili uzamasın üzerimizde. Hoş onlar vaktinde dediğiniz sözlerden dolayı da sizi sigaya çekmekte pek mahirdirler ya, o da bahsi diğer olsun. Yani testi kırılmadan önce dediklerinizden dolayı sizi hesaba çekenler, şayet susmuşsanız testi kırıldıktan sonra da demediğiniz için sizden hesap sorarlar. Onlar hep haklıdırlar ve hep hesap sorma makamındadırlar yani. Olsun. Biz diyeceğimizi diyelim. Gerisini de gayrısını da vakti geldiğinde görürüz elbet. Diyeceğim ezcümle şu: Hâlâ Reis bu saatte kalkıp kibir üzerinden uyarıp tevazua çağırıyorsa yandığımızın resmidir. Demek ki değişmeye niyeti olmayanlar hala güçlerini koruyorlar. Onlar güçlerini koruduğu sürece de Ak Parti’nin gücü zayıflıyor." ifadelerini kullandı.



