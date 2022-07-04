MetroPOLL Araştırma'dan son anket: AKP ve MHP seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
MetroPOLL Araştırma, yeni araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Anket sonucuna göre AKP seçmenin yüzde 68,2'si, MHP'nin yüzde 92,4'ü enflasyon "yükseliyor" dedi.
MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022 araştırmasından enflasyona ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Katılımcılara, "Sizce enflasyon düşüyor mu, yükseliyor mu?" sorusu yöneltildi. Anket sonucuna göre seçmenin yüzde 84'ü enflasyonun yükseldiğini düşünüyor.
Anket sonucuna göre AKP seçmenin yüzde 68,2'si, MHP'nin yüzde 92,4'ü enflasyon "yükseliyor" dedi.
Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG), haziran ayı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 175.55 oldu. Haziran ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 8.31 arttı.
TÜİK'e göre, TÜFE'de 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44.54 artış gerçekleşti.
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