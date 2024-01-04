MetroPOLL'den AYM anketi!
Yapılan araştırmaya göre her 10 kişiden 6’sı AYM kararlarına uyulmamasını 'doğru bulmuyor.' AKP, CHP, DEM ve İYİ Parti seçmeni yüzde 50'nin üzerinde 'hayır' derken MHP seçmeni aynı görüşte değil.
MetroPOLL Araştırma, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyup uyulmaması konusundaki anketini açıkladı.
“Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlara uyulmamasını doğru buluyor musunuz?” diye sorulan ankette, katılımcıların yüzde 60’ı ‘Hayır’, yüzde 22,6’ı ‘Evet’ yanıtını verirken; yüzde 17,4’üyse fikir belirtmedi.
Kasım 2023’te yapılan ankette, katılımcıların son seçimlerde oy verdiği partiye göre dağılımı yapıldı.
Siyasi partilere göre dağılım şöyle:
AKP Evet: Yüzde 27,6 Hayır: Yüzde 50,8 Cevap yok: Yüzde 21,6
CHP Evet: Yüzde 19,1 Hayır: Yüzde 71,6 Cevap yok: Yüzde 9,3
DEM PARTİ Evet: Yüzde 26,6 Hayır: Yüzde 63,5 Cevap yok: Yüzde 9,9
İYİ PARTİ Evet: Yüzde 23,3 Hayır: Yüzde 67,1 Cevap yok: Yüzde 9,6
MHP Evet: Yüzde 34 Hayır: Yüzde 45,6 Cevap yok: Yüzde 20,4
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