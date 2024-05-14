MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar açıkladı: 14 Mayıs'ta AKP diyenlerde kararsızlık 'havası'
MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, 14 Mayıs’ta AKP’ye oy veren seçmenin eğilimini yoklamak için gerçekleştirdikleri araştırmayı duyurdu. Buna göre AKP’ye oy vermiş seçmenin sadece yüzde 5,5’i CHP’ye oy veriri diyor.
Araştırma şirketi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP’ye oy veren seçmenler hakkında bir araştırma yaptı. Araştırmada seçmenlere “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi.
14 Mayıs’ta AKP’ye oy vermiş seçmenlerin sadece yüzde 5,5’i CHP’yi tercih edeceğini belirtti. Yüzde 27’lik seçmen bölümü ise kararsız seçeneğini tercih etti.
Özer Sencar, söz konusu anketi X (Twitter) hesabında şu mesajla duyurdu:
“Nisan 2024 araştırmasına göre 14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy verenlerin sadece %5.5’i bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm demiş. Bunca sıkıntıya rağmen AKP’lilerin %59’u AKP diyor, %27’si de gri alanda beklemede.”
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