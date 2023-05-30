Mevcut bakanlarla son Kabine toplantısı yarın

Yayınlanma: 30.05.2023 - 21:49

Güncelleme: 30.05.2023 - 21:49

İkinci tur seçimleri sonucu Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine gözler "yeni kabine"ye çevrildi. Siyaset kulisleri ısınmaya devam ederken Erdoğan, yarın saat 15.30'da kabineyi toplayacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklama yapmıştı. ‘Yeni kabine ne zaman açıklanacak?’ sorusunu yanıtlayan Çelik, “YSK kesin sonuçları açıkladı. O sebeple 3 gün sonra yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçları şuan açıklamadı. O açıklandıktan 3 gün sonra yeni kabine açıklanacak ve tören olacak” dedi.

Sözcü Çelik, eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer alacak mı sorusuna ise "Takdir Cumhurbaşkanımızındır" cevabını verdi.