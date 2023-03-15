Mezarlıktaki bayraklar toplatıldı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Narlıdere’de toplu mezarlığı ziyareti öncesi, belediyenin mezarlara bıraktığı Türk bayrakları ve belediyenin bayraklarının valilik tarafından toplatıldığı öğrenildi.

CHP kaynakları “Ankara’dan bir telefon geliyor, bayraklar kaldırıldı. Telefonun İçişleri Bakanlığı’ndan geldiği söyleniyor” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Bu bir bayrak merasimi değil. Burası siyasetin bu denli yapılabileceği bir yer değil. Ankara’da istediğiniz kadar yapabilirsiniz” diye konuştu.

Cumhuriyet’in ulaştığı Hatay Valisi Rahmi Doğanise, “Böyle bir talimat yok. Bayrak indirilir mi bu memlekette” yanıtını verdi.

