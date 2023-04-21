Son dakika... Mezarlıktaki provokasyonun ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: 'Benim hakkım varsa ben helal ettim'

Yayınlanma: 21.04.2023 - 14:02

Güncelleme: 21.04.2023 - 14:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret için gittiği Adıyaman'da kendisine yönelik yapılan sözlü saldırıya ilişkin ilk kez konuştu.

"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYADA SORUMLU DAVRANALIM"

Twitter'dan bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu sözleri kullandı:

"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim."

Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 21, 2023

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman'a gitti. Burada mezarlık ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Dua ettiği sırada sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, duasını tamamlamasının ardından mezarlıktan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'na bir kişi "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" dedi. Mezarlıktaki diğer yurttaşların "Ne kadar terbiyesizsin" diyerek provokasyona tepki gösterdikleri görüldü.