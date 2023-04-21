Kılıçdaroğlu'nun mezarlık ziyareti zırasında çirkin provokasyon: 'Buna neden Fatiha okutturuyorsun?'

Yayınlanma: 21.04.2023 - 12:54

Güncelleme: 21.04.2023 - 13:35

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman’da Belediye Mezarlığı’nı ziyareti bir provokasyona da sahne oldu.

Kılıçdaroğlu belediye başkanları ve partililerin ziyaretinde, depremde hayatını kaybedenler için dua edildiği sırada kalabalığın içerisindeki bir kişi Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak bağırmaya başladı.

Kimliği belirsiz kişi, imama Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstererek "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diye bağırdı.

Büyük tepkiye yol açan kişi, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.