Mezitli Belediye Başkanı Tuncer’den 'butlan' yönetiminin MYK kararına itiraz
Mersin'in Mezitli İlçe Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) kendisi hakkında "tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle" disiplin süreci başlatma kararını kabul etmediğini belirterek, "Demokratik ve hukuki tüm haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuyla paylaşırken, partimizin iktidar mücadelesine, Cumhuriyet değerlerine ve Mezitli halkına hizmet etmeye aynı kararlılık ve inançla devam edeceğimi ifade etmek isterim" dedi.
13.06.2026 10:11:00
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ANKA
Mersin'in Mezitli İlçe Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) kendisi hakkında "tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle" disiplin süreci başlatma kararını kabul etmediğini belirterek, "Demokratik ve hukuki tüm haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuyla paylaşırken, partimizin iktidar mücadelesine, Cumhuriyet değerlerine ve Mezitli halkına hizmet etmeye aynı kararlılık ve inançla devam edeceğimi ifade etmek isterim" dedi.
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