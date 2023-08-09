MGK ne zaman toplanıyor? Milli Güvenlik Kurulu saat kaçta toplanacak? MGK toplantısının gündem konuları neler?
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında kritik konular masaya yatırılacak. Yurttaşlar, MGK toplantısında neler konuşulacağını merak etti. MGK toplantısı hakkında İnternette araştırmalar hız kazandı. MGK ne zaman toplanıyor? Milli Güvenlik Kurulu saat kaçta toplanacak? MGK toplantısının gündem konuları neler?
MGK toplantısının tarihi merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda neler konuşulacağı araştırılıyor. Kritik güvenlik konusunun ele alınacağı toplantının maddeleri herkesi yakından ilgilendiriyor. Peki, MGK ne zaman toplanıyor? Milli Güvenlik Kurulu saat kaçta toplanacak? MGK toplantısının gündem konuları neler? İşte MGK toplantısına dair ayrıntılar...
MGK TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te toplanacak.
MGK TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı olacak.
MGK TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?
- Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.
- Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.
- Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.
- Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.
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