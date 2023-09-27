MGK yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor: 3 isim ilk kez katılacak
Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK), AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanması planlanıyor. Toplantıya, Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında yeni görevlerine atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu ilk kez katılacak.
Önceki toplantısını 9 Ağustos'ta gerçekleştiren Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Saray'da toplanacak.
Toplantıya Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen TSK'nin yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa yer alacak.
GÜNDEMDE NELER VAR?
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.
Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.
Erdoğan'ın ABD'deki BM 78'inci Genel Kurulu toplantısının ardından yapılacak MGK'de, Azerbaycan'ın Karabağ'da başarıyla tamamladığı antiterör operasyonu ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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