MHP 57. yaşını kutlarken Bahçeli'nin hedefinde İyi Parti vardı: ‘Sizden tam bir siyasi dümenci olur’

MHP, 57. kuruluş yıl dönümünü dün Ankara ATO Congresium’da düzenlenen etkinlikle kutladı. 3 bin 200 kişilik salonun tamamının dolduğu programda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milliyetçilik vurgusu yaparken, konuşmasının büyük bölümünde İYİ Parti’yi hedef alan sert ifadeler kullandı. Kutlama programı öncesinde MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarı partililer tarafından ziyaret edildi. Genel Sekreter İsmet Büyükataman başkanlığındaki heyette Genel Sekreter Yardımcıları Tamer Osmanağaoğlu ve Vahit Kayrıcı da yer aldı. Bahçeli’nin bu ziyarete katılmaması dikkat çekti.

ERDOĞAN’DAN 57 GÜLLÜ TÜRK BAYRAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin 57’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bahçeli’ye, Türk bayrağı formunda ve 57 kırmızı gülden oluşan çiçek aranjmanı gönderdi.

‘GİDEN GİTMİŞTİR, SATAN SATMIŞTIR’

Konuşmasına milliyetçilik tanımıyla başlayan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Milliyetçilik, binlerce yıllık mirası yüreklerde taşımaktır. Milliyetçilik, yok olduğu sanılan bir coğrafyadan yeniden doğmaktır ve ihtiyaç olduğunda da ölüm karşısında imtihan olmaktır.”

Bahçeli, MHP’den ayrılarak İYİ Parti’de siyasete devam edenlere isim vermeden sert sözlerle yüklenerek “Sahte samimiyet maskesi takan turfanda ve tufeyli milliyetçilerin atıp tutmaları, kemiksiz palavraları, kesintisiz parazitlikleri bizim nazarımızda sadece içi boş varil gürültüsünü andırmaktadır. Giden gitmiştir. Satan satmıştır. Dönen dönmüştür. Cüruf cevherden ayıklanmıştır” ifadelerini kullandı. MHP’de kalan kadroları işaret eden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kabuk gitse de işte öz buradadır, davasını namus bilen inanmış yürekler buradadır, serdengeçtiler buradadır, Çankaya yokuşunda ‘Balam Asya’nın Bozkurtları’ marşını kalpten söyleyenler buradadır.”

‘İLK GÜNKÜ GİBİ TÜRKÇÜYÜZ’

Bahçeli, MHP’yi sorgulayanlara da sert çıkarak “Bizim ne olduğumuzu soranların unutkanlığın veya inkârın pençesine düştükleri de maalesef açıktır. Biz, ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçileriyiz” dedi. Bahçeli, doğrudan İYİ Parti kadrolarına yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

“Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler, peki siz kimsiniz? Liberal desem değilsiniz, muhafazakâr desem değilsiniz, demokrat desem yine değilsiniz, olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur.”

Bahçeli, “57 yılın farklı kulvarlarında kervanımızda olsa da ilk fırtınada oraya buraya kaçışanlar tercihini yapmışlardır. Eleğin altında kalanlara geçmiş olsun, üstünde kalan şerefli dava insanlarımızla, yani sizlerle sonuna kadar mücadele devam edecek, bu davanın varlığına leke sürülmeyecektir” diye konuştu.

‘BİZE BENZEME ÇABALARI BEYHUDE’

İYİ Parti’nin merkez siyaset iddialarını işaret eden Bahçeli, “Birilerinin merkez olma iddiaları boşa düşmüştür. Onların bize benzeme çabaları beyhude bir emekten başka bir şey değildir. Kopya hiçbir zaman aslın önüne geçemeyecektir” ifadelerini kullandı. Bahçeli, şöyle devam etti:

“Aramızdayken duydukları veya öğrendikleri yarım yamalak şeylerle gittikleri yeni yerde toplumsal merkez iddiasında bulunanların fikri ve siyasi müktesebatları nafile iddialarına kefil olacak düzeyde değildir.”

‘SİYASİ MERKEZ MHP’DİR’

Bahçeli, “Dikkat buyurunuz, son yıllarda yaşanan gelişmeler milletin siyaset algısını milliyetçi merkeze doğru taşımaktadır. Doğru ve doğal olan da budur. Toplumsal merkezin siyasal izdüşümü siyasi merkezdir. Onun için siyasi merkez MHP ve Cumhur İttifakı’dır” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Açılım sürecine de değinen Bahçeli, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin ve Türk milletinin gelecek ümidi, geleceğin mimarı MHPve Cumhur İttifakı’dır. Terörsüz Türkiye’nin tesis ve tezahürü ise bu gayenin taçlanmasıdır.”

Irkçı milliyetçilik eleştirisi yapan Bahçeli, “Kan bağına ve soya dayalı ırkçı milliyetçilik anlayışının her şekli, Türk milliyetçiliği anlayışına yabancı ve aykırıdır. Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerini tartışmaya açmak, devletin varlığına kastetmekle eşdeğerdir. Bunun adı ihanettir” dedi.

ATATÜRK VE TÜRKEŞ VURGUSU

Bahçeli konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah ve dava arkadaşlarının, terörle mücadele ve Çanakkale şehitlerinin aziz hatıralarını rahmetle anıyorum. Partimizin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’e, ülkücü şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

57 yıllık geçmişimiz şanla ve şerefle mündemiçtir.”