MHP Abdulkadir Selvi'nin 'Osman Kavala' çıkışına ateş püskürdü

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesinde Osman Kavala ve Gezi tutuklularına dair çağrısına MHP'den çok sert tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:47
MHP Abdulkadir Selvi'nin 'Osman Kavala' çıkışına ateş püskürdü
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Hürriyet gazetesiinin iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala ve Gezi Parkı Davası sanıklarının hapiste tutulmasına dair söylediği cümleler gündem oldu.

Selvi yazısında "Kavala ve Gezi Davası tutuklularının Türkiye'ye ve AKP'ye ne yararı olduğunu" sordu. Selvi'nin yazısı üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan'dan çok sert tepki geldi.

Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selvi'nin yazısından alıntı yaparak ''Sözlerini sarfeden Abdülkadir Selvi, yok hükmündedir. Çöptür. Kılıç artığıdır!'' ifadelerini kullandı.

 


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