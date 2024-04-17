MHP Abdulkadir Selvi'nin 'Osman Kavala' çıkışına ateş püskürdü
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesinde Osman Kavala ve Gezi tutuklularına dair çağrısına MHP'den çok sert tepki geldi.
Hürriyet gazetesiinin iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala ve Gezi Parkı Davası sanıklarının hapiste tutulmasına dair söylediği cümleler gündem oldu.
Selvi yazısında "Kavala ve Gezi Davası tutuklularının Türkiye'ye ve AKP'ye ne yararı olduğunu" sordu. Selvi'nin yazısı üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan'dan çok sert tepki geldi.
Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selvi'nin yazısından alıntı yaparak ''Sözlerini sarfeden Abdülkadir Selvi, yok hükmündedir. Çöptür. Kılıç artığıdır!'' ifadelerini kullandı.
“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?— Hüseyin Özkan (@KulteginOzkan) April 17, 2024
Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor.”
Sözlerini sarfeden Abdülkadir Selvi, yok hükmündedir. Çöptür. Kılıç artığıdır!
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