MHP, açılım süreci üzerinden İYİ Parti’yi hedef almaya devam ediyor: ‘İblisin uşakları neyin peşinde?’

Açılım sürecine ilişkin tartışmalar siyasette gerilimi artırıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sürece karşı çıkan İYİ Parti’yi sert sözlerle hedef aldı. MHP’ye yakınlığıyla bilinen bir gazeteye konuşan Yalçın, İYİ Parti’yi “süreci baltalamakla” suçladı. Yalçın, “İblisin uşakları neyin peşinde? Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini güçlendirmek için atılan her adımı karalamaya çalışıyorlar. İP’in gündemi, FETÖ ve iblisle aynı doğrultudadır” ifadelerini kullandı. MHP kanadında İYİ Parti’nin açılım sürecine karşı tavrı, “sabote etme girişimi” olarak yorumlanıyor.

‘TABANINI KONSOLİDE ETMEK İ Ç İN PARTİMİZİ HEDEF ALIYOR’

İYİ Parti cephesinde ise bu sözlere sert tepki gösterildi. Parti kurmayları, MHP’nin suçlamalarını “mesnetsiz” olarak nitelendirdi. İYİ Parti kaynakları, “Bu ülkenin çıkarlarını savunmak, iktidarın yanlış politikalarına karşı çıkmak iblislik değil, muhalefet görevidir” değerlendirmesini yaptı. İYİ Parti kaynakları ayrıca, “MHP, kendi tabanını konsolide etmek için partimizi hedef alıyor. Açılım süreci üzerinden üzerimize atılan yaftaları reddediyoruz. Ne FETÖ ile ne de herhangi bir karanlık odakla yan yana gelmemiz söz konusu değildir. Bu ithamlar Türk siyasetinin seviyesini düşürmektedir” görüşünü dile getirdi.

‘YAPTIKLARI S İYASİ ÜÇKA ĞIT ÇILIK’

İYİ Partili Meclis Katip üyesi Yasin Öztürk, “2 yıl önce seçimlerde kendileri ve iktidarın diğer ortağı gittiğinde, yani hükümetleri yıkıldığında bugünkü yaptıkları gibi insanları suçlamışlardı. ‘Aç kalırız, vatansız kalmayız’ söylemi üzerinden iktidara gelmişlerdi. Yaptıkları siyasi üçkağıtçılık, siyasi dolandırıcılık. Tabi işlerine gelmiyor yaptığımız muhlafet. Çünkü Meclis komisyonuna girmeyen bir siyasi parti, onların hesaplarını bozdu” dedi. MHP’nin toplum psikolojisini yönetemediğini söyleyen Öztürk, “Yönetemedikleri için daha önceki yaptıkları yöntemlere benzer şekilde ‘çamur at, iftira at’ yöntemiyle kendi tabanlarını tutmaya çalışıyorlar. Söylemleri tamamen kendi tabanlarınıı tutmaya yönelik. Yoksa halk meclisinde hiçbir itibarı olmayan söylem ve kişi. Yeni Apocular bu süreçte milletin vicdanını seslendiren İYİ Parti’den rahatsızlar” ifadelerini kullandı.