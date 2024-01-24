Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:03

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. MHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı adayı Ramazan Şimşek seçildi. Peki, MHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı adayı Ramazan Şimşek kimdir? Ramazan Şimşek kaç yaşında, nereli?

RAMAZAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Ramazan Şimşek, 27/11/1968 yılı ANKARA/Gölbaşı Yavrucuk Köyü’nde doğdu. Öğrenim hayatına Yavrucuk Köyü’nde başlayarak Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi’nde devam etti. Öğrenim hayatına devam ederken, aynı zamanda Serbest Muhasebeci olarak iş hayatına atıldı. 1992 Yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Sigorta Acenteliği faaliyetlerini kapsayan kendi ofisini kurdu. Evli ve bir çocuk babası.2005 – 2008 Yılları Arası Adalet ve Kalkınma Partisi Gölbaşı İlçe Başkanlığı İlçe Sekreteri olarak çalıştı. 2008 – 2012 Yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Gölbaşı İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Çeşitli S.T.K.’ larda yöneticilik görevi üstlenerek sosyal projelerde yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı İlçe teşkilatında çeşitli görevler üstlendi. 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’ nden Gölbaşı Belediye Meclis üyesi seçildi.2014 – 2019 Yıllarında Büyükşehir Meclis Üyesi, 2015 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili ve aynı dönemde Plan Bütçe Komisyon üyesi oldu. Şuanda da Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı olarak görevini yerine getirmektedir.