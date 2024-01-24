AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kimdir? Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal oldu. Peki, AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kimdir? Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:55
AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kimdir? Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal seçildi. Peki, AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kimdir?

HÜSAMETTİN ÜNSAL KİMDİR?

1973 yılında Ankara’nın Evren ilçesinde doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Evren İlçesinde tamamladı. Meslek hayatına Müteahhit olarak başladı ve halen devam etmektedir. 2004 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde AKP Evren Belediye Meclis Üyeliği olarak siyasete giriş yaptı. 2014-2019 yılları arası Evren AKP İlçe Başkanlığı Görevini yerine getirdi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçiminde Evren Belediye Başkanlığına aday oldu ve Belediye Başkanı olarak seçildi. Hüsamettin Ünsal, evli ve 4 çocuk babası.



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