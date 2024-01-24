AKP Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir? Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve AKP'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı adayı Abdulkadir Aydoğan oldu. Peki, AKP Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir? Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:01
AKP Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir? Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı adayı Abdulkadir Aydoğan seçildi. Peki, AKP Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir? Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli?

ABDÜLKADİR AYDOĞAN KİMDİR?

Abdülkadir Aydoğan, 1974 yılında Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde dünyaya gelmiştir. Uzun yıllardır AK Parti teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunan Aydoğan, son iki dönemdir AK Parti Yenimahalle Belediye Meclis üyeliği görevini üstlenmiştir.


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