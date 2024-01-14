Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:25

Güncelleme: 14.01.2024 - 11:25

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bayburt Belediye Başkan Adayını belirledi. Buna göre Bayburt Belediye Başkan adayı Hükmü Pekmezci oldu. Peki, MHP Bayburt Belediye Başkan adayı Hükmü Pekmezci kimdir? Hükmü Pekmezci kaç yaşında, nereli?

HÜKMÜ PEKMEZCİ KİMDİR?

Hükmü Pekmezci, 1954 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimimi Bayburt'ta, yüksek öğrenimimi 1973-76 yılları arasında Erzurum Eğitim Enstitüsü F.K.B. bölümünde tamamlayarak Fen Dersleri Öğretmeni olarak mezun oldu ve aynı yıl Gümüşhane Öğretmen Lisesine, ardından da Gümüşhane Lisesinde öğretmen ve idareci olarak atandı. 1981 yılı Temmuz ayında 4 aylık kısa dönem askerlik hizmetini Tokat Avcı Taburunda tamamlayarak aynı yıl askerlik dönüşü Bayburt Kız Meslek Lisesinde öğretmen ve idareci olarak göreve başladı. 1985 yılında Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. Bu dönemde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümünde Lisans tamamlayarak 1987 yılında aynı Fakülteden Kimyager olarak mezun oldu. 1989 yılı sonuna kadar Şube Müdürü olarak yürüttüğü hizmetin ardından 1990 yılında Bayburt İl Turizm Müdürü olarak atandı ve 11 Ocak 1999 tarihine kadar bu görevi ifa etti.