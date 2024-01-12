MHP'den sürpriz hamle: 'Süper Vali'nin oğlu aday

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın açıkladığı listede en dikkat çeken isim ise Türkiye’nin “Süper Vali” olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu, MHP’den Tokat Belediye başkan adayı oldu. AKP ve MHP, Tokat’ta ayrı adaylarla seçime katılacak.

MHP, Afyonkarahisar’da Sezer Küçükkurt’u, Aksaray’da İrfan Çıtak’ı, Bolu’da İl Başkanı İlhan Durak’ı, Gümüşhane’de Vedat Soner Başer’i, Kırıkkale’de Harun Ulusoy’u, Kırklareli’de Derya Bulut’u, Sivas’ta ise Reha Kars’ı aday gösterdi. MHP’nin İzmir Aliağa adayı Serkan Acar, Foça adayı Taner Acar, Bursa Mustafa Kemal Paşa adayı Ahmet Beygirci, Sakarya Hendek adayı Turgut Babaoğlu, Samsun Alaçam adayı Ramazan Özdemir, Trabzon Çarşıbaşı adayı ise Mümin Nuhoğlu oldu.

DEPREM BÖLGESİ NETLEŞTİ

MHP, deprem bölgesindeki bazı ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı. MHP’nin Kahramanmaraş Ekinözü adayı Harun Tekin, Nurhak adayı İsmet Göksü, Malatya Hekimhan adayı Mehmet Tabaroğulları, Kuluncak adayı Erhan Cengiz, Şanlıurfa Harran adayı mevcut Şanlıurfa milletvekili İbrahim Özyavuz’un oğlu Mahmut Özyavuz olurken, Hatay’ın Belen ilçesinde ise mevcut belediye başkanı İbrahim Gül ile “yola devam” kararı aldı. MHP’nin ittifak kapsamında Hatay’ın Kumlu ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterdiği isim ise Mehmet Delli.