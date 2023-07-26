MHP Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş görevinden istifa etti.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:51
MHP Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş görevinden istifa etti
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Milletvekili adayı olan Bekir Kasap'ın yerine göreve gelen İsmail Durmuş, 8 ay süren görev süresinin ardından istifa dilekçesini genel merkeze sundu.

Durmuş, istifa dilekçesinde ailesinin sağlık sorunlarını öne sürerek detaylı açıklama yapmadı.

Öte yandan Durmuş’un istifasının ardından MHP Bayburt İl Başkanlığı'na yeniden Bekir Kasap'ın geleceği öğrenildi.


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