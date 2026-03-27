MHP’de ‘ajan’ çatlağı: Yönter’in sert sözleri partide tartışma yarattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'ajan' açıklamasıyla dikkat çekti. Yönter, paylaşımında hedef aldığı kişiye yönelik sert ifadeler kullandı. MHP'li isimlerden çok sayıda benzer tepki mesajı geldi.

Yönter, açıklamasında, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşımın ardından destek mesajları gelirken, mesajın kime yönelik olduğu konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.

'ALAYINI EZMEYEN ŞEREFSİZDİR'

Yönter'in paylaşımına MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Engin Akyüz'den destek geldi Akgün, "Cansa can kansa kan sonuna kadar sorgulamadan sadece işaret et dümencilerin alayını ezmeyen şerefsizdir.." yorumu yaptı.

Taner Gökçek ise, “Ülkücü harekete sızan tarikat ve cemaat kalıntıları! Bu dava ve harekette sizin mayanız tutmaz! Fetovari kumpas ve algılarınız geçmişten beri Türkçü ve Milliyetçi hareket çizgisinde karşılık bulamayarak yok olacaksınız! Sizin dümeninizi çevirtmeyeceğiz! Bekleyin….” İfadelerini kullandı.

'HER FİRAVUN DÜZENİNİN KARŞISINDA BİR MUSA ÇIKAR'

MHP MYK Üyesi Tamer Çakıroğlu "Arkadan dolanmayı, karanlıkta işaretleşmeyi maharet sananlar var. Fitneyle yol açtığını zanneden, başkaları için kuyu kazarken aslında kendi yerini hazırlayanlar… Dava deyip kendini pazarlayan, üç beş çıkar uğruna yönünü kaybedenler… Gücü hakikatte değil, gölgede arayanların sonu hep aynı olur. Unutulmasın, her Firavun düzeninin karşısında bir Musa çıkar. Hakikat gecikse de kaybolmaz" sözleriyle dikkat çeken paylaşım yaptı.

'BİZ AĞABABALARINA RACON KESİYORDUK'

MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım sosyal medya hesabından, "Şu anda dahi sızıntılarla iş birliği yapan sizler Fetöcülerle bilet keserken; bizler onların ağa babalarına ve alayına racon kesiyorduk, evlerini kapatıyorduk, şu anda sizleri izlediğimiz gibi enselerinde bozkurtça geziyorduk… En fazla kahpelikle bize 15 sene önce olduğu gibi kumpas kurarsınız…" paylaşımını yaptı.

'ÇAKAL HER YERDE ÇAKALDIR'

MHP MYK Üyesi Şahin Gürz, "Biz sözün değil, safın ve sadakatin tarafındayız. Sızmalar , harekete parayla istikamet çizmeye çalışanlar ne menziliniz ne gücünüz yeter. Duruş , her şeyi ele verir. Çakal heryerde çakaldır." paylaşımını yaptı.

'GERİ DURAN ALÇAKTIR'

MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk'te sosyal medya hesabından, "Sızıntı insan kötüdür. Fıtratı gereği yaşadıkları ve beklentileri, üzeri örtülü planları onu sinsi yapmıştır. Madem göndermelerin yolunu açtınız geri duran alçaktır." paylaşımını yaptı.

EYÜP YILDIZ'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Eyup Yıldız bugün “Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz” paylaşımı yapmıştı.

Yıldız sosyal medya hesabından, "Söz çoktur, hakikat az… İnsanı yücelten, söylediği değil; yaşadığıdır. Nefsini terbiye edemeyen, başkasına nasihatle yol gösteremez. Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz. Rabbim; kalbiyle dili bir olanlardan eylesin…" sözleriyle cuma mesajı yayınlamıştı…