MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi: Sayı 19'a yükseldi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) bir il teşkilatı daha feshedildi. Feshedilme haberi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Yalçın, Ali Önat'ın Adıyaman İl Başkanlığı görevine, Selçuk Aslancan'ın ise Merkez İlçe Başkanlığına atandığını duyurdu.

Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır.”

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.



Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 12, 2026

DAHA FESHEDİLEN TEŞKİLATLAR…

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa Konya, Kilis, Manisa ve Adana il teşkilatları feshedilmişti. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 19 il teşkilatı feshedilmiş oldu.