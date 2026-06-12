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MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi: Sayı 19'a yükseldi

MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi: Sayı 19'a yükseldi

12.06.2026 19:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi: Sayı 19'a yükseldi

MHP Genel Merkezi, Adıyaman İl Teşkilatı ile Merkez İlçe Teşkilatı'nı feshetti. Son kararla birlikte parti tarafından feshedilen il teşkilatı sayısı 19'a ulaştı.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) bir il teşkilatı daha feshedildi. Feshedilme haberi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Yalçın, Ali Önat'ın Adıyaman İl Başkanlığı görevine, Selçuk Aslancan'ın ise Merkez İlçe Başkanlığına atandığını duyurdu.

Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır.”

DAHA FESHEDİLEN TEŞKİLATLAR…

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa Konya, Kilis, Manisa ve Adana il teşkilatları feshedilmişti. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 19 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

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