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MHP'de 'Öcalan' ve 'kurucu önder' krizi mi? Bahçeli söyledi, Türkgün sansürledi

MHP'de 'Öcalan' ve 'kurucu önder' krizi mi? Bahçeli söyledi, Türkgün sansürledi

7.06.2025 11:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MHP'de 'Öcalan' ve 'kurucu önder' krizi mi? Bahçeli söyledi, Türkgün sansürledi

MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesi, Devlet Bahçeli'nin dün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için kullandığı "kurucu önder" ifadesine yer vermedi. Bahçeli'nin açıklamasındaki cümlenin başına "kurucu önder" yerine "Bölücü terör faaliyetleri" ifadesi eklendi.

MHP'ye yayın organı niteliğindeki Türkgün gazetesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için bir kez daha kullandığı "kurucu önder" ifadesine yer vermedi. 

Devlet Bahçeli, dün Kurban Bayramı vesilesiyle partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından gazetecilere bir açıklama yapmıştı. Bahçeli konuşmasının başlangıcında "Bugün sevinçli bir iklimle mübarek Kurban Bayramımızı idrak ediyoruz. Sevinçli bir iklimden kastım terörsüz bir Türkiye hedefine yürüyüşün bu bayramla daha da güçlenerek devam etmesi halidir. Bugün Türkiyemiz bölücü terör faaliyetlerinin, kurucu önder Abdullah Öcalan tarafından ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısı açıklamasıyla PKK’nın feshi, silahların bırakılması kararı alınmış; bu da 12 Mayıs’ta 13’üncü Kongre’yle de kabul edilerek uygulamaya geçmiştir" demişti.  

Türkgün gazetesinin internet sitesindeki ilgili haberde ise MHP liderinin konuşmasının bu bölümünde Abdullah Öcalan ve Öcalan için "kurucu önder" ifadesinin bulunduğu cümleye yer verilmedi.

Haberde konuşmanın ilgili bölümü şöyle yer aldı: 

"Bugün sevinçli bir iklimle mübarek Kurban Bayramımızı idrak ediyoruz. Sevinçli bir iklimden kastım, terörsüz bir Türkiye hedefine yürüyüşün bu bayramla daha da güçlenerek devam etmesi halidir. Bölücü terör faaliyetleri; PKK'nın feshi, silahların bırakılması kararı alınmış bu da 12 Mayıs'ta kongreyle de kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır. Geçmiş dönemde yaşanan karanlığa sürükleyen dönemlerin ötesinde bir bayram. Bütün siyasi partiler böyle bir süreci kucaklamalı."



İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #Devlet Bahçeli #Türkgün

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