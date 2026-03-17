MHP’de peş peşe istifalar... Başkan görevinden ayrıldığını açıkladı!

MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, yaklaşık 6 yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararına 'iş yoğunluğu'nu gerekçe gösteren İnan, parti çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Murat İnan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilçe başkanlığı görevini büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğünü, ancak görevinden affını talep ettiğini belirtti.

Göreve atanmasında 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın takdirlerinin bulunduğunu' söyleyen İnan, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı teşkilat üyelerine ve dava arkadaşlarına teşekkür etti.

DİSİPLİNE SEVK EDİLEN KAŞLI DA İSTİFA ETMİŞTİ!

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı da partiden ihracı için disipline sevk edilmesinin ardından istifa etmişti.