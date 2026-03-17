MHP’de peş peşe istifalar... Başkan görevinden ayrıldığını açıkladı!

17.03.2026 09:55:00
Haber Merkezi
MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan 'iş yoğunluğu' gerekçesiyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Partiden ihracı için disipline sevk edilen MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı da, geçen hafta istifa etmişti.

MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, yaklaşık 6 yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararına 'iş yoğunluğu'nu gerekçe gösteren İnan, parti çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Murat İnan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilçe başkanlığı görevini büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğünü, ancak görevinden affını talep ettiğini belirtti.

Göreve atanmasında 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın takdirlerinin bulunduğunu' söyleyen İnan, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı teşkilat üyelerine ve dava arkadaşlarına teşekkür etti.

DİSİPLİNE SEVK EDİLEN KAŞLI DA İSTİFA ETMİŞTİ!

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı da partiden ihracı için disipline sevk edilmesinin ardından istifa etmişti.

Talimatı Bahçeli vermiş, ihraç talebiyle sevk edilmişti: MHP milletvekili istifa ettiğini açıkladı MHP'li Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Bahçeli'nin 'talimatıyla' tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Ramazan Kaşlı kimdir? MHP milletvekili Ramazan Kaşlı MHP'den neden istifa etti? MHP milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Bahçeli'nin 'talimatıyla' tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyuruldu. Ramazan Kaşlı kimdir? MHP milletvekili Ramazan Kaşlı MHP'den neden istifa etti?
Talep üzerine istifa ettiğini açıklamıştı: MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın başını 2 yıl önce yaptığı konuşma mı yaktı? Devlet Bahçeli'nin 'talimatıyla' tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından sosyal medyada gündem olan bir videonun ise, Kaşlı'nın istifasına neden olduğu ileri sürüldü. Kaşlı, 2024'te katıldığı bir yayında, emeklilere 'Su ve simit satarak geçinebilirler' 'önerisi'nde bulunuyor.