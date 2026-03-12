Ramazan Kaşlı kimdir? MHP milletvekili Ramazan Kaşlı MHP'den neden istifa etti?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı partisinden istifa etti.

RAMAZAN KAŞLI KİMDİR?

1969 yılında Aksaray’da dünyaya gelen Ramazan Kaşlı, ilk, orta ve lise eğitimini yine doğduğu şehir olan Aksaray’da tamamladı.

SİYASİ KARİYERİ

Ramazan Kaşlı, siyasi yolculuğuna Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında başladı ve partinin çeşitli kademelerinde görevler üstlendi.

Siyasete 1999 yılı yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi adayı olarak başlayan Kaşlı, 1999-2004 yılları arasında Aksaray Belediye Meclis üyeliğini yürüttü. 2003-2009 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttükten sonra 2009 yılında aynı partinin Aksaray belediye başkanı adayı oldu, ancak kazanamadı. Ardından, 2016-2018 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Başkanlığı yaptı.

27. ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde MHP Aksaray Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

ÖZEL HAYATI

Ramazan Kaşlı, evli ve iki çocuk babasıdır.

RAMAZAN KAŞLI'NIN MESLEĞİ NEDİR?

1978 yılından beri ayakkabı ve nakliye sektöründe ticari faaliyet gösteriyor.

RAMAZAN KAŞLI NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı’nın “parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları” gerekçesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

MHP tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa etti.

Kaşlı, yaptığı açıklamada, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim" ifadelerine yer verdi.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Ramazan Kaşlı 2024’te katıldığı bir televizyon programında 80’li yıllarda öğretmenlerin mesai sonrası simit satarak geçimini sağladığını söylemiş ve emeklilere de benzer bir yol izleyebileceklerini söylen konuşması ile tepki çekmişti.