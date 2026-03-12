Talep üzerine istifa ettiğini açıklamıştı: MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın başını 2 yıl önce yaptığı konuşma mı yaktı?

MHP 27. ve 28. Dönem Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, 2024 yılının Mart ayında Kanal 68'de katıldığı bir programda emeklilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

"80'Lİ YILLARDA ÖĞRETMEN OKUL BİTTİKTEN SONRA SİMİT, SU SATIYORDU"

80'li yıllarda öğretmenlerin mesai sonrası simit satarak geçimini sağladığını belirten Kaşlı, emeklilere de benzer bir yol izlemeleri 'önerisi'nde bulunarak, şunları kaydetmişti:

"Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi yetiştiririz, su mu satarız, başka bir şey mi satarız... Aile ekonomimize 10 bin lira ek gelir getirecek ikinci ek bir iş... Daha önce ben biliyorum, öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu. Çünkü o zamanlar 100 lira maaş, 50 lira kiraydı. O dönemleri de yaşadık 80’li yıllarda. Onun için vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını... Sadece devletten beklemek yerine..."

İSTİFA KARARINI SEMİH YALÇIN DUYURMUŞTU!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ramazan Kaşlı'nın, parti ilkelerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu.

İhraç süreci başlatılan Kaşlı, Semih Yalçın'ın talebi üzerine partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıklamıştı:

"TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim."