Cumhuriyet Gazetesi Logo
Talep üzerine istifa ettiğini açıklamıştı: MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın başını 2 yıl önce yaptığı konuşma mı yaktı?

Talep üzerine istifa ettiğini açıklamıştı: MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın başını 2 yıl önce yaptığı konuşma mı yaktı?

12.03.2026 10:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Talep üzerine istifa ettiğini açıklamıştı: MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın başını 2 yıl önce yaptığı konuşma mı yaktı?

Devlet Bahçeli'nin 'talimatıyla' tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından sosyal medyada gündem olan bir videonun ise, Kaşlı'nın istifasına neden olduğu ileri sürüldü. Kaşlı, 2024'te katıldığı bir yayında, emeklilere 'Su ve simit satarak geçinebilirler' 'önerisi'nde bulunuyor.

MHP 27. ve 28. Dönem Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, 2024 yılının Mart ayında Kanal 68'de katıldığı bir programda emeklilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

"80'Lİ YILLARDA ÖĞRETMEN OKUL BİTTİKTEN SONRA SİMİT, SU SATIYORDU"

80'li yıllarda öğretmenlerin mesai sonrası simit satarak geçimini sağladığını belirten Kaşlı, emeklilere de benzer bir yol izlemeleri 'önerisi'nde bulunarak, şunları kaydetmişti:

"Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi yetiştiririz, su mu satarız, başka bir şey mi satarız... Aile ekonomimize 10 bin lira ek gelir getirecek ikinci ek bir iş... Daha önce ben biliyorum, öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu. Çünkü o zamanlar 100 lira maaş, 50 lira kiraydı. O dönemleri de yaşadık 80’li yıllarda. Onun için vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını... Sadece devletten beklemek yerine..."

İSTİFA KARARINI SEMİH YALÇIN DUYURMUŞTU!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ramazan Kaşlı'nın, parti ilkelerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu.

İhraç süreci başlatılan Kaşlı, Semih Yalçın'ın talebi üzerine partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıklamıştı:

"TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim."

İlgili Konular: #MHP #Bahçeli #Emekli #Ramazan Kaşlı

İlgili Haberler

Talimatı Bahçeli vermiş, ihraç talebiyle sevk edilmişti: MHP milletvekili istifa ettiğini açıkladı
Talimatı Bahçeli vermiş, ihraç talebiyle sevk edilmişti: MHP milletvekili istifa ettiğini açıkladı MHP'li Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Bahçeli'nin 'talimatıyla' tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Ramazan Kaşlı kimdir? MHP milletvekili Ramazan Kaşlı MHP'den neden istifa etti?
Ramazan Kaşlı kimdir? MHP milletvekili Ramazan Kaşlı MHP'den neden istifa etti? MHP milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Bahçeli'nin 'talimatıyla' tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyuruldu. Ramazan Kaşlı kimdir? MHP milletvekili Ramazan Kaşlı MHP'den neden istifa etti?
MHP’li başkan, CHP’li Karalar’ın 1 milyar liralık hizmetini sahiplenmeye çalışıyor: MHP’li başkan süreçte yer almadan şantiyeye indi
MHP’li başkan, CHP’li Karalar’ın 1 milyar liralık hizmetini sahiplenmeye çalışıyor: MHP’li başkan süreçte yer almadan şantiyeye indi Adana Büyükşehir belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar, Dünya Bankası kaynaklı olarak İller Bankası aracılığıyla Adana Pozantı ve Akçatekir’de yaklaşık 1,1 milyar liralık altyapı projesi yaşama geçirdi. Sürecin hiçbir bölümünde yer almayan, bu hizmeti yapmak gibi bir görevi de olmayan Adana Pozantı Belediye Başkanı MHP’li Ali Avan, şantiyeye giderek baret taktı. Fotoğraf çektiren Avan, bir de Cumhur İttifakı’nın reklamını yaparak ittifak paydaşlarına teşekkür etti.