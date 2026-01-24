MHP'de 'şükür' ve 'kumar' krizi: Aydın'da bayrak değişimi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı’na Osmangazi Cihangiroğlu atandı.

Konu ile ilgili MHP Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin takdirleriyle Osman Gazi Cihangiroğlu, MHP Aydın İl Başkanlığı'na atanmıştır. Aydın kentimize camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Atamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Alıcık ise "Değerli arkadaşlarım, MHP Aydın İl Başkanlığımıza kardeşimiz, evladımız Osman Gazi Cihangiroğlu atanmıştır. Tüm Aydın teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. İl başkanımızın her zaman yanındayız. Başarılar dilerim" dedi.

KUMAR MASASINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın bir otelde kumar masasında olduğu bir fotoğraf kamuoyuna yansıdı.

Alıcık, emekli maaşlarından yakınanları ise 'şükürsüzlükle' itham etmiş ve “Bu millet bir kere haline şükretmiyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır ben ondan korkuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise yaptığı açıklamada "Başta medyadaki tellal ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır" demişti.