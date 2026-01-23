Son dakika... İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı dava reddedildi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi.

OYBİRLİĞİ İLE...

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, davanın oybirliğiyle reddine karar verdi.

İLK DURUŞMA 15 OCAK'TA GÖRÜLMÜŞTÜ

İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması 15 Ocak tarihinde yapılmıştı.

İmamoğlu, duruşmada, "Ben, bütün bu süreçlerden geçmiş bir belgenin yok sayılmasını kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanı adayı olduğumu ilan ettikten sonra 35 yıldır geçerli olan diplomam iptal edilmiştir. Bu bir varsayım değildir, yorum değildir. Bu takvimle sabit bir olgudur. Sormak zorundayım, 35 yıl boyunca susan idare neden tam da bu açıklamadan sonra harekete geçmiştir?" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme, kararın 15 gün içerisinde dosya üzerinden açıklanacağını bildirmişti.

DAVA ÖNCESİNDE HEYET DEĞİŞMİŞTİ

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde görülen dava öncesinde heyet ve mahkeme başkanının görev yerleri değiştirildi. Görevden alınan heyet yerine yeni üyeler ve başkan atandı.

CHP’Lİ İSİMLERDEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi, 'karşısına çıkıp yarışmaktan korkuyoruz' demenin bir başka ifadesidir. Seçme ve seçilme hakkı doğrudan hedef alınmaktadır. Bu aldığınız kararların milletin gözünde zerre kadar değeri yoktur. O gün yakındır… son sözü yine ve her zaman olduğu gibi milleti söyleyecektir. Bu ülkenin geleceği mahkeme salonlarında değil, özgür iradenin tecelli ettiği sandıkta belirlenecektir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da yaptığı açıklamada: "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının reddi, adalet değil, açık bir siyasi operasyondur. Sandıkta kaybedeceğini bilenler, hukuku sopa gibi kullanıyor. Yargının, iktidarın siyasi rakiplerini eleme aparatına dönüştürüldüğü bir ülkede ne adaletten ne de demokrasiden söz edilebilir. Demokrasi tarihine utançla geçecek bu karar, millet iradesine karşı duyulan korkunun belgesi niteliğindedir” dedi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "35 yıldır geçerli olan bir diploma, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasının ardından iptal edildi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, bu iptale karşı açılan davayı oy birliğiyle reddetti. 35 yıl boyunca susan idarenin neden tam bu açıklamadan sonra harekete geçtiği sorgulanmadı. Bu karar hukuki değil, siyasi bir operasyonun parçasıdır" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korkaklar! Ekrem İmamoğlu’ndan, onun cesaretinden, sandıkta milletin iradesiyle yüzleşmekten ölesiye korkuyorsunuz! Biliyorsunuz ki o koltuklardan kalktığınız gün yaptığınız tüm hukuksuzluklarla tek tek yüzleşeceksiniz. Sırf bu korkuyla 35 yıl önceki tertemiz bir diplomaya, devletin kendi verdiği belgeye 'sahte' diyecek kadar küçüldünüz, kumpas kuracak kadar alçaldınız! Derdiniz diploma değil, derdiniz yaklaşan sonunuz! Korkunun ecele faydası yok. Gideceksiniz!" diye sesledi.