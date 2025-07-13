MHP'de 'süreç' istifası: 'Artık kimseye verecek bir cevabımız kalmadı'

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde "Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan süreç, MHP teşkilatları içerisinde tepkilere yol açmaya başladı.

Kocaeli'de MHP Körfez İlçe Teşkilatı’nda geçmiş dönemde yönetici olan Alptuğ Metin Alpdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelik, “Kimseye verecek cevabımız kalmadı” ifadelerini kullandı.

Aldemir istifa açıklamasında, “Milliyetçi ve ülkücü duruşumuzu bozmadan ve hiç kimseye yargılama, sorgulama hakkı dahi vermeden, sadece basit bir üyesi olduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğimi sonlandırıyorum. Bu süreçten sonra da hiçbir siyasi partiyle görüşmediğimi ve böyle bir düşüncem olmadığını beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.

"BEBEĞE KURŞUN SIKANLARLA BİR OLDUNUZ"

“Benim çok aklı yeten bir adam olmadığımı düşünenler, kendi akıl ve fikirlerini kendilerine saklasınlar. Süreçte bazı şeyler değişmediği sürece hiçbir parti üyeliğinde bulunmayıp siyaset yapan tüm abi ve kardeşlerime başarılar ve sabırlar diliyorum. Görüşümüzün değişmediğini beyan ederim. Fakat bu sürecin bizi çok yıprattığını ve artık kimseye verebilecek bir cevabımız kalmadığını belirtirim" diyen Aldemir sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu memlekette ben hâlâ Kürt ve Türk sorunu görmedim. Sorun sizde ve kendi içinizde. Kardeşi kardeşe vurdurdunuz, eşikteki beşikteki bebeğe kurşun sıkanlarla bir oldunuz. Lütfen bu konuyla alakalı tek bir telefon dahi almak istemiyorum. Hakkımız olana helal olsun, hakkı olan da hakkını helal etsin.”