MHP’de tasfiye dalgası büyüyor: İstanbul’la başladı, tüm Türkiye’ye yayılıyor

MHP’de, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlatılan kapsamlı tasfiye süreci parti teşkilatlarında dalga dalga yayılıyor. İzzet Ulvi Yönter’in genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmesinin ardından Ankara kulislerinde konuşulan “Bahçeli sonrası liderlik hesabı” iddiaları, parti içi dengeleri sarsarken sürecin hız kazanmasına neden oldu. Bahçeli’nin talimatıyla İstanbul İl Başkanlığı ile birlikte 39 ilçe teşkilatı feshedilmişti. Ancak kulis bilgilerine göre bu adım başlangıç oldu. Edinilen bilgilere göre; Ankara, İzmir, Samsun, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Trabzon, Tekirdağ ve Mersin’deki teşkilatlar için de düğmeye basıldı. Bu illerde görevden almaların peyder pey gerçekleştirileceği, bazı bölgelerde ise kongre süreci işletilerek değişimin “yumuşatılmış” bir şekilde hayata geçirileceği ifade ediliyor.

TASFİYENİN MERKEZİNDE ‘YÖNTER HATTI’ VAR

Parti kulislerinde söz konusu illerin ortak özelliğinin, Yönter’e yakınlığıyla bilinen kadrolardan oluşması olduğu öne sürülüyor. Bu nedenle yürütülen sürecin yalnızca idari bir yeniden yapılanma değil, aynı zamanda siyasi bir “denge operasyonu” olduğu değerlendiriliyor. Yönter’in, Bahçeli sonrası için pozisyon aldığı ve bu süreçte parti içinde belirli bir kadro yapılanmasına gittiği iddiaları, tasfiyelerin gerekçesi olarak gösteriliyor. Bu kapsamda teşkilatlarda yapılan değişikliklerin, olası bir liderlik tartışmasının önünü kesmeye dönük olduğu yorumları yapılıyor.

‘YALÇIN DETAYI’ DİKKAT ÇEKİYOR

Kulislerde konuşulan bir diğer dikkat çekici iddia ise, Yönter’in teşkilatlardaki yapılanmasında Semih Yalçın’ın desteğini aldığı yönünde. Parti kaynakları, Yönter’e yakın olduğu öne sürülen teşkilat atamalarının önemli bir bölümünün geçmişte bizzat Semih Yalçın tarafından yapıldığına işaret ediyor. Bu nedenle görevden alma sürecinin de yine Yalçın üzerinden yürütülmesinin, parti içinde ayrı bir tartışma başlığı açtığı belirtiliyor. Aynı kaynaklar, yürütülen tasfiye sürecinin ardından Semih Yalçın’ın da Bahçeli’nin “radarına girdiği” ve süreçten nasıl etkileneceğinin merak konusu olduğunu dile getiriyor.

PARTİ İÇİNDE GERİLİM TIRMANIYOR

MHP’de yaşanan gelişmeler, yalnızca teşkilat değişimiyle sınırlı kalmayan daha geniş bir iç hesaplaşmanın işareti olarak okunuyor. Tasfiye dalgasının yeni illeri de kapsayacak şekilde genişleyebileceği, hatta sürecin parti yönetim kademesine kadar uzanabileceği konuşuluyor. Parti içindeki bu hareketlilik, Bahçeli sonrası döneme ilişkin tartışmaların giderek daha görünür hale geldiğine işaret ederken; MHP’de ilerleyen günlerde yeni görevden almalar ve kritik atamaların gündeme gelmesi bekleniyor.