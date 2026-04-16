Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.04.2026 16:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MHP'de 'teşkilat' depremi sürerken... İzzet Ulvi Yönter'den 'manidar' paylaşım

MHP'de geçen haftalarda İstanbul İl Teşkilatının feshedilmesinin ardından bugün de bir 'fesih' depremi yaşanıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. MHP'deki hareketlilik sürerken İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçen hafta MHP İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesinin ardından bugün de parti içinden peş peşe fesih haberleri geldi.

KÜTAHYA, ESKİŞEHİR, KARS...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP'nin Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı.

Partideki "teşkilat depremi" sürerken, İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

YÖNTER'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Kişisel X hesabından manidar bir paylaşım yapan Yönter, "Allah bes baki heves" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN "RETWEET"

Yönter, söz konusu paylaşımının ardından bir başka dikkat çeken bir tweeti de "retweet"ledi.

Yönter'in retweet'lediği paylaşımda "Hırsla kalkan zararla oturur" ifadeleri yer aldı.

"ALLAH BES, BAKİ HEVES" NE DEMEK?

"Allah bes, baki heves" Osmanlıca/Türkçe eski bir deyim olarak biliniyor.

  • Allah: Tanrı
  • Bes: yeter
  • Baki: geriye kalan
  • Heves: istek, arzu anlamına geliyor.

Cümlenin toplamı ise "Allah yeter, gerisi (dünyadaki istekler/hevesler) boştur, geçicidir" anlamına varıyor.

Günümüz Türkçesiyle "Allah yeter, diğer her şey gelip geçici bir hevestir" cümlesini karşılıyor.

İlgili Konular: #MHP #Devlet Bahçeli #İzzet Ulvi Yönter