MHP'den çözüm süreci adımı: Semih Yalçın'dan 'üniter devlet' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin düzenleyeceği "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" hakkında açıklama yaptı.

Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, söz konusu buluşmaların ilkinin 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Erzurum'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Semih Yalçın, "Toplantıya katılacak MHP Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarımızın görevlileri; bir gün öncesinden, merkez ittihaz edilen Erzurum başta olmak üzere, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerine dağılarak bire bir temaslara başlayacaklardır" dedi.

Erzurum’dan sonraki ikinci toplantının 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildiren Yalçın, "İstanbul merkezli toplantımızın katılımcı illeriyse Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak olacaktır" dedi.

Buluşmaların amaçları hakkında konuşan Yalçın, 'üniter devlet' vurgusu yaparak, "Üniter devletten geriye dönüşün imkânsız olduğu fikrini yerleştirmek" ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın, buluşmaların amaçlarını şöyle özetledi:

"• MHP’nin Terörsüz Türkiye tezinin haklılığına dair yaygın kabulün, daha geniş toplumsal katmanlara ve siyasi yelpazenin bütün dilimlerine yerleşmesine katkıda bulunmak,

• Terörsüz Türkiye hedefinin, siyasetler üstü bir mesele olduğunu izah etmek,

• Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in, Terörsüz Türkiye ile Türk milletinin faydasını esas aldığı gerçeğini benimsetmek,

• MHP'nin, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin, gündelik siyasi kaygıların ötesinde olduğunun altını çizmek,

• Terörsüz Türkiye adımıyla asla siyasi taviz verilmediğini somut örneklerle anlatmak,

• Üniter devletten geriye dönüşün imkânsız olduğu fikrini yerleştirmek, - Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilemez olduğu gerçeğini hafızalara kazımak,

• Türklüğe ve Türkçeye eş koşulması taleplerinin, kırmızı çizgimiz olduğunun hatırda tutulmasını sağlamak,

• Milletimizin egemenliğine halel getirilmesinin asla mümkün olmadığını gerekçeleriyle anlatmak,

• Toplumsal ve siyasi barışa duyulan konjonktürel ihtiyacı gerekçeleriyle anlatmak,

• Türkiye'nin sosyolojisinin, çatışma kültürüne değil; uzlaşma ve barış iklimine uygun olduğunu bilerek çalışmak,

• Toplumsal uzlaşma ve barışın Türkiye'nin bekası bakımından taşıdığı önemi izah etmek,

• Negatif imaj ve toplum mühendisliği çabalarını boşa çıkarmak,

• Genel Başkanımızın bilge liderliğinde MHP'nin eriştiği siyasi müessiriyet ve üretkenliğin güçlenmesine omuz vermek,

• MHP’nin; çatışmacı değil, aksine -siyasi çatışmalara son verme kudretine sahip bir parti- olduğu kanaatini kuvvetlendirmek,

• MHP kadrolarının şiddet yanlısı olmadığını; bilakis toplumsal huzur, refah, barış ve esenliğe odaklandığını geniş kitlelere gerekçeleriyle izah etmek,

• Toplumda giderek yerleşen, MHP’nin sorun üreten değil; sorun çözen parti olduğu inancına katkıda bulunmak,

• Siyasi paradigma değişikliğini zaruri kılan bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca izah etmek."