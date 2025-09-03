MHP'den hukuk ve delil çıkışı... Feti Yıldız: 'Ceza yargılamasının amacı...'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlar devam ederken, dün mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi görevden alındı.

Gelişmeler sürerken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkati çeken Mevlid Kandili mesajı geldi.

Hukuk ve yargılamalarla ilgili uyarılarda bulunan Yıldız, kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda da gündeme gelen "delil" konusuna dikkati çekti.

"BU İLKE EVRENSELDİR"

Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ceza yargılamasının amacı hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada yani gerçeğe ulaşmada mantık yolunun izlenmesi gerekir. Gerçek; akla uygun ve realist, olayın bütünü veya bir parçasını temsil eden kanıtlardan veya kanıtların bütün olarak değerlendirilmesinde ortaya çıkarılmalıdır. Yoksa bir takım varsayımlara dayanarak sonuca ulaşılması, ceza yargılaması amacına kesinlikle aykırıdır.

Ceza yargılamasında kuşkunun bulunduğu yerde, mahkumiyet kararından söz edilemez. Bu ilke evrenseldir.

Modern Ceza muhakemesinde maddi gerçeğin ne pahasına olursa olsun ortaya çıkarılmasından vazgeçilmiştir. Burada bir delil hiyerarşisinin bulunmaması, delilerin değersizliği veya bütün delillerin eşit değerde olması anlamına gelmez. Aksine, hangi delillerin diğerine üstün tutulacağı konusunda hâkim serbest bırakılmıştır. Hâkim, bu görevini yerine getirirken hangi delili neden üstün tuttuğunu rasyonel gerekçelerle ortaya koymak zorundadır. Ceza Muhakemesi’nde yanlış bir delilin ulaştırdığı sonuç maddi bakımdan doğru olsa bile reddedilir. Keza hukuka aykırı bir delil veya duruşmaya getirilip tarafların tartışılmasına açılmamış veya buna imkan sağlanmamış bir delil, ne kadar güçlü olursa olsun hükme esas alınamaz.

Yapılan araştırma ve soruşturmalar mutlak ve sınırsız değildir. Bu faaliyetler sırasında kişisel ve toplumsal değerlerin korunması zorunludur. Temel amaç, kişisel hak ve özgürlüklere saygıyla toplumsal düzenin sağlanması arasında bir denge kurulmasıdır.

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun."