Yayınlanma: 16.01.2024 - 11:36

Güncelleme: 16.01.2024 - 11:36

MHP yerel seçimlerde partisini temsil edecek 55 ismi daha açıkladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Murat Aygen MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı oldu. Peki, MHP Elazığ Belediye Başkanı adayı Murat Aygen kimdir? Murat Aygen kaç yaşında, nereli?

MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisansını Fırat Üniversitesi'nde tamamladı. Halk Sağlığı alanında yaptığı doktorasına yine Fırat Üniversitesi'nde devam etti. Aygen, yüksek lisans ve doktoradan mezun olduğu okul olan Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yaptı. Murat Aygen, MHP Elazığ Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.