Yayınlanma: 14.01.2024 - 12:01

Güncelleme: 14.01.2024 - 12:01

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Erzincan Belediye Başkan Adayını belirledi. Buna göre Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun oldu. Peki, MHP Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kimdir? Bekir Aksun kaç yaşında, nereli?

BEKİR AKSUN KİMDİR?

Bekir Aksun 1967'de Erzican'a dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladı. Bekir Aksun 1988-2006 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yaptıktan sonra 2006 yılında ticarete atıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Erzincan MHP Kurul Üyeliği, Erzincan MHP Basın Danışmanlığı, MHP Erzincan İl Genel Meclis Üyeliği, Erzincan MHP İl Başkan Vekilliği, Erzincan MHP İl Başkanlığı, MHP Üst Kurul Delegeliği görevlerinde bulundu. 2018 genel seçimlerinde MHP Erzincan Milletvekili Adayı olan Aksun, 31 Mart 2019 seçimleri neticesinde Erzincan Belediye Başkanı oldu.