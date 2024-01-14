Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:30

Güncelleme: 14.01.2024 - 11:30

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Çankırı Belediye Başkan Adayını belirledi. Buna göre Çankırı Belediye Başkan adayıİsmail Hakkı Esen oldu. Peki, MHP Çankırı Belediye Başkan adayı İsmail Hakkı Esen kimdir? İsmail Hakkı Esen kaç yaşında, nereli?

İSMAİL HAKKI ESEN KİMDİR?

İsmail Hakkı Esen Çankırı’da dünyaya geldi. 1988 yılında Çankırı Teknik Lisesi’nden mezun oldu. 1993 yılında 9 Eylül Üniversitesi’nden mezun olan İsmail Hakkı, aynı dönemde kendi otomotiv firmasında işletmecilik yapıyor. MHP Çankırı Belediyesi Meclis Üyesi, Grup Başkan Vekili ve Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmekte. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP’den Çankırı İli Belediye Başkan adayı oldu.