MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davayı geri çekti.
Etiketler: #Devlet Bahçeli #Kılıçdaroğlu
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