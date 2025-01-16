MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davayı geri çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:30

Etiketler: #Devlet Bahçeli #Kılıçdaroğlu
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