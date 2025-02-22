MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'askıda buğday' kampanyası: 'İflasın bir göstergesi'

Yayınlanma: 22.02.2025 - 10:42

Güncelleme: 22.02.2025 - 11:03

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den yapılan açıklamayla, parti lideri Devlet Bahçeli'nin tüm çiftçiler, dar ve sabit gelirlilere katkı vermek amacıyla "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ne katılmaya davet ettiği belirtildi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu projelerin kamuoyunda farkındalık yaratmanın ötesine geçemeyeceğini söyledi. Çözümün kamu politikalarında olduğunu belirten Suiçmez, ''askıda buğday'' kampanyasının bir sonuca ulaşmasının çok zor olduğunu kaydetti. Suiçmez, şunları söyledi:

"Bu tür kampanyalar, kamuoyunda farkındalık yaratma dışında başarılı olamayacak, bir sonuca ulaşamayacak projeler. Zaten açıklamanın başında tarımsal girdi maliyetlerinden kaynaklı sorunların olduğu ve ülkemizdeki tarımda yanlış işleyen sürecin sorumluluğunun da tarımdan sorumlu kurum ve kuruluşların olduğu belirtiliyor. Yani ülkemizde tarımsal girdi maliyetleri yüksek, verilen destekler yetersiz, verilen destekler bir yıl sonra ödenmekte, özellikle yaygın olan küçük çiftçiler bankalardan kredi kullanmakta. 900 milyar liraya ulaşmış bir kredi kısa vadeli kredilerin miktarı artmış. Bütün bunlara rağmen üreten çiftçinin de üretim maliyetleri maalesef tarlada baskılanmakta.

BUĞDAY ÜRETİCİ KÜSTÜRÜLDÜ

Enflasyon oranının yüzde 60'larda olmasına rağmen Toprak Mahsülleri Ofisi'nin çiftçiye yüzde 11-12 düzeyinde bir artış yaptığını hatırlatan Suiçmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Yani buğday üreticisi küstürüldü. Mazotta, gübrede, ilaçta, yemde KDV, ÖTV indirimi yok. TÜİK’in açıkladığı en son aralık ayı girdi endeksi yüzde 33’lerde. Yıl sonu enflasyonu yüzde 42’lerde. Gıda enflasyonu yüzde 42’lerde. Üretici sorunlu. Buğdayda da 20 milyon ton sarmalına takılmış durumdayız. Nüfsumuz 40 milyonken de 20 milyon ton üretiyorduk şu anda 86 milyon nüfusumuz var halen 20 milyon ton üretiyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisinin depoları şu anda dolu. Makarnalık buğday alıp, işleyim yurtdışına makarna ve un olarak satmakla övünüyoruz. Maalesef bu yıl ihracat oranlarında yüzde 30’larda bir düşüş var. Böyle bir ortamda daha önce ekmek fiyatlarını düşürmek için Toprak Mahsulleri Ofisi un sanayicisine subvansiyonlu kredi verirdi. O yolla da ekmek fiyatlarının fazla artması engellenirdi. O uygulamada da şu anda sıkıntılar var."

''ÇİFTÇİ ZATEN ÜRETİMDEN ÇEKİLİYOR''

Üreticinin aynı zamanda tüketici olduğuna dikkat çeken Suiçmez, "Ülkemizde tüketicilerin gelir düzeyleri ortada. Asgari ücret ortada. Emeklilerin maaşları ortada. Çiftçilerin milli gelirden aldıkları pay, 1/3 oranında. Yani on bin dolarsa milli gelir, çiftçiler üç bin dolar alıyor'' dedi.

Suiçmez, şu değerlendirmeleri yaptı:

''Çiftçi zaten dar ve sabit gelirli. Çiftçi zaten maliyetlerin altında bir ücret eline geçtiği için üretimden çekiliyor. Çiftçi nüfusu zaten yaşlı ve çiftçi kendi ürettiği buğdaydan elden edilen ekmeği maalesef köylerde bile zincir marketlerden alıyor. Dolayısı ile yardım edilecek kesim dar ve sabit gelirli olan çiftçilerdir. Bunu da yapacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı'dır, Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır, Ticaret Bakanlığı'dır. Yani kamu yönetimidir. Çiftçinin üreterek, tarımda kalması yerine zaten gelir düzeyi düşük olan yaklaşık bir asgari ücret düzeyinde gelir elde eden küçük üreticilerin çoğunlukta olduğu bir ortamda çiftçiden destek olmayı beklemek artık uygulanan tarım ve ekonomi politikalarının iflas ettiğinin bir göstergesidir."

"ÇÖZÜM BUNLAR DEĞİL, ÜRETİM POLİTİKASI"

Projenin uygulanmasında da sorunlar olduğunu belirten Suiçmez, "Çiftçi zaten üretemiyor, fedakardır bu kampanyaya da katılır. Ama ülkemizde yasal sınırların olduğu, denetimlerin olduğu yerde suistimallerin de çok olduğu bir gerçek. Yaklaşık 300 kilo buğdayı çiftçi kime verecek, çiftçilerden toplanan bu buğdaylar nerelerde depolanacak, bu buğdayı kim işleyecek, bu işlenen buğdaydan hangi fırınlar ekmek yapacak ve bu ekmeği kaç liradan dar ve sabit gelirliye sunacak? Dediğim gibi çiftçi üreticiyken ekmeğini bile zincir marketlerden alıyorken bu bedava verdiği buğdaydan kaç liraya ekmek alacak? Çözüm bunlar değil, üretim politikası. Buğdayda dışa bağımlılığı azaltmak, Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin karını da katarak belirleyeceği bir alım politikası uygulaması ve girdilerde somut indirimler yapılmasıdır" diye konuştu.

"TÜM TARIM POLİTİKALARI YENİDEN DÜZENLENMELİ"

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerek üreticiyi gerek tüketiciyi koruyan önlemlerle üretici kar ederken tüketici de daha ucuz daha sağlıklı gıdaya erişebilir. Buğday öznesini tüm ürünler için kullanabiliriz. Et, süt, mısır, sebze meyve olmak üzere tüm üretimde sorun varsa tüm ürünlerde üreticiler sorun yaşamışsa, domates tarlada kalmışsa, bugün sezonu limonu, mandalinasını pahalıya yiyorsak ama üretici de zarar ediyorsa tüm ürünlerde tarım politikaları yeniden düzenlenmeli. Üretici korunmalı, tedarik zinciri kooparatiflerle daraltılmalı, tüketici geliri arttırılmalı. Hem üretici mutlu olmalı hem tüketici mutlu olmalı. Yoksa bu tür projeler sadace kamuyounu oyalamakla kalır."