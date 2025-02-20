Tarımsal girdi fiyatlarında büyük artış: Sektördeki maliyetler yükseldi!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:16

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:16

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı. Endeks, yıllık bazda yüzde 32,49 oranında bir artış gösterirken, aylık bazda ise yüzde 2,13'lük bir yükseliş kaydedildi. 2024 yılı itibariyle tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Tarım-GFE, 12 aylık ortalamalarla yüzde 40,94'lük bir artış sağladı.

Ana gruplar arasında tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında yükselirken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 3,46 arttı. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatları yüzde 30,62 oranında, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerin fiyatları ise yüzde 44,23 arttı.

ALT GRUPLARDA SON DURUM

Alt gruplarda ise yıl bazında artış en fazla tohum ve dikim materyali ile diğer mal ve hizmetlerde görüldü. Tohum ve dikim materyali fiyatları yüzde 52,31 oranında artarken, diğer mal ve hizmetler yüzde 52,07 oranında yükseldi. Düşük artış gösteren alt gruplar ise gübre ve toprak geliştiriciler ile tarımsal ilaçlar oldu, bu gruplar sırasıyla yüzde 21,45 ve yüzde 22,14 oranında artış gösterdi.

Aylık bazda ise 8 alt grup fiyat düşüşü yaşarken, 3 alt grup fiyat artışı gördü. Aylık azalış gösteren alt gruplar arasında yüzde 0,49 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,6 ile binalar yer aldı. Artış gösteren gruplar arasında ise malzemeler yüzde 3,86, gübre ve toprak geliştiriciler ise yüzde 2,98 oranında bir artış kaydetti.