MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın beyninde ur tespit edildi

Dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın beyninde ur olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 16:30
MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın beyninde ur tespit edildi
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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, dün TBMM Genel Kurulu’nda Vergi düzenlemesine ilişkin teklif görüşmelerine katılmıştı.

Daha sonra rahatsızlanan Akçay hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Akçay’ın beyninde ur olduğu tesit edildi.

Akçay’ın Pazartesi günü ameliyat olması bekleniyor.


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