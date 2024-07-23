MHP'li Yönter'den Özgür Özel'e: 'Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz...'

Yayınlanma: 23.07.2024 - 18:51

Güncelleme: 23.07.2024 - 18:51

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yönter “Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz…" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bugün basın toplantısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 154 kişinin yer aldığı listeyi paylaşarak ‘zamanı geldiğinde’ bu 154 kişi ile hesaplaşacaklarını açıklamıştı.

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP Genel Sekreteri Semih Yalçın'ı kastederek “Devlet Bey'e bir iki şey söylemek isterim. O ikisi, bütün örgütün yaka silktiği o ikisi yazıyor, çiziyor saldırıyor... MHP'nin o ikisinden başka savunanı olmamasından da o ikisinin partideki yerinin zorluklarının da farkındayım. 154 kişilik bir listesi yapmışlar, bizimle hesaplaşacaklarmış. Bizim 154'ümüzle istediğiniz gibi hesaplaşın ama siz önce bir kendi vicdanınızla hesaplaşın” demişti.