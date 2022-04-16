Son Dakika... MHP'li Baki Ersoy partisinden istifa etti
Son dakika... MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf etmek amacıyla partisinden istifa ediyorum" açıklaması yaptı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum."
Baki Ersoy, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirince Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'den kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
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