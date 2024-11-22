MHP İl Başkanı, Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışını anlattı: Olumsuz tepkiyle karşılaşmadık

Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:22

Güncelleme: 22.11.2024 - 12:26

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, basın mensuplarıyla toplantı düzenledi.

MHP İl Başkanı Kalın; "Bilindiği üzere ülkemizin kurumları yasama, yürütme, yargı olarak belirlenmiştir. Yasama kanun çıkartır, yürütme kanunu uygular, yargı da bunu denetler. Ama aynı denetimi milletin nezdinde yerine getiren de medyadır. Dolayısıyla yasama, yürütme, yargıdan sonra medya ve basının da eklenmesi gerektiğini düşünen bir anlayışa sahibim. Medyamızın halkımızın dolaylı yoldan değil doğrudan gerçek ve doğru bilgiyi yayınlamasını MHP olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 55 yıldır Kayseri’de aktif siyasi faaliyet yürüten bir partinin mensuplarıyız. Kayseri’nin en büyük partisiyiz, bunu söylerken de oy oranından bağımsız olarak söylüyorum. Çünkü hemşehrilerimizin de takdir edeceği üzere Milliyetçi Hareket Partisi; ülkemizin veya ilimizin ne kadar dara düştüğü durum varsa hepsinde kayıtsız, şartsız, oy hesabı gütmeden elini değil vücudunu taşın altına koyan bir partidir. Bizler de Kayseri’de bu anlayışı devam ettirme gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

'ÖCALAN' ÇAĞRISI: OLUMSUZ TEPKİYLE KARŞILAŞMADIK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan için yaptığı "teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun" şeklindeki çağrısına da değinen MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın; "Bu çıkışın noktasında sadece ’Apo çıksın, mecliste grup toplantısında konuşsun’ sözünü tırnak içerisinde alırsak halkımızı da kendimizi de yanıltmış oluruz. Sonrasında 3 grup toplantısı daha gerçekleştirildi. 3 grup toplantısında da liderimiz terörle mücadeleden taviz verilmeyeceğini, bu sorunun çözümünün eğer isteniyorsa bu şekilde olabileceğini ve Öcalan’ın adını da terörist başı olduğunu defalarca dile getirdi. Haliyle vatandaşımız da bunu takip etti, bize dönüşleri ’Devlet Bahçeli böyle bir çıkış yapıyorsa bunu değerlendirmek lazımdır. Vardır bir bildiği’ şeklinde oldu. Olumsuz noktada da bir tepkiyle karşılaşmadık" dedi.