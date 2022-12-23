MHP İl Başkanı, Hitler’in ‘Atatürk' montajlı fotoğrafını Bahçeli’ye hediye etti

23 Aralık 2022 Cuma, 13:50

Geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in yerine Cüneyt Tosuner atandı.

Tosuner, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bildirimiyle MHP Manisa İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Tosuner, duyurusunu kendi sosyal medya hesabından paylaşırken Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiği andan bir fotoğrafa da yer verdi. Fotoğrafta Tosuner'in Bahçeli'ye çerçeveli bir Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı hediye ettiği görüldü.

Ancak tablo dikkatli incelendiğinde Atatürk'ün tablodaki fotoğrafa montajlanmış olduğu anlaşıldı. Üstelik fotoğrafın aslında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e ait olduğu ortaya çıktı.

Tosuner, daha sonra bu ana ait kareyi profil fotoğrafı haline de getirdi:

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Tosuner'in Bahçeli'ye hediye ettiği fotoğrafın orijinalinde, köpeğin yanında Adolf Hitler yer alıyor. Hitler'in Blondi isimli köpeğiyle sözkonusu fotoğrafının 1942-1943 yıllarında Berchtensgaden’de çekildiği tahmin ediliyor. Berchtensgaden, Adolf Hitler’in Kartal Yuvası (Kehlsteinhaus) olarak da bilinen köşkünün bulunduğu Bavyera eyaletinde bir bölge olarak biliniyor.

İşte fotoğrafın aslı: