Son anket yayımlandı... Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!

ORC Araştırma, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre AKP ve MHP tüm illerde oy kaybederken CHP ve İYİ Parti yükselişe geçti.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 20:48
Son anket yayımlandı... Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
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ORC araştırma şirkleti, üç büyükşehirde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuyoyla paylaştı. Anket sonuçlarına göre, bir önceki seçime kıyasla AKP ve MHP tüm illerde oy kaybediyor.

15-19 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları şu şekilde:

İSTANBUL:

AKP: Yüzde 42,7

CHP: Yüzde 26,4

İYİ Parti: Yüzde 8,0

HDP: Yüzde 12,7

MHP: Yüzde 8,3

ANKARA:

AKP: Yüzde 40,4

CHP: Yüzde 26,1

İYİ Parti: Yüzde 12,1

HDP: Yüzde 6,4

MHP: Yüzde 13,1

İZMİR:

AKP: Yüzde 28,7

CHP: Yüzde 41,3

İYİ Parti: Yüzde 10,9

HDP: Yüzde 11,5

MHP: Yüzde 6,3


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