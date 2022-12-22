Son anket yayımlandı... Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!

22 Aralık 2022 Perşembe, 20:48

ORC araştırma şirkleti, üç büyükşehirde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuyoyla paylaştı. Anket sonuçlarına göre, bir önceki seçime kıyasla AKP ve MHP tüm illerde oy kaybediyor.

15-19 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları şu şekilde:

İSTANBUL:

AKP: Yüzde 42,7

CHP: Yüzde 26,4

İYİ Parti: Yüzde 8,0

HDP: Yüzde 12,7

MHP: Yüzde 8,3

ANKARA:

AKP: Yüzde 40,4

CHP: Yüzde 26,1

İYİ Parti: Yüzde 12,1

HDP: Yüzde 6,4

MHP: Yüzde 13,1

İZMİR:

AKP: Yüzde 28,7

CHP: Yüzde 41,3

İYİ Parti: Yüzde 10,9

HDP: Yüzde 11,5

MHP: Yüzde 6,3