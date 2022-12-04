MHP il başkanı Semih Işıkver istifa etti

04 Aralık 2022 Pazar, 19:11

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, beş yıldır yürüttüğü ilçe başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiğini duyurdu.

MHP'li başkan Işıkver, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında, kararına gerekçe olarak "Devlet Bahçeli'nin talimatını" gösterdi.

Semih Işıkver'in açıklaması özetçe şöyle:

"Türk Dünyasının Bilge Lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin tensip ve talimatları ile 26 Nisan 2018 tarihinde başladığım, 8 Kasım 2020 tarihinde yapılan İl Kongresi sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Delegelerinin teveccühü ile yeniden seçildiğim Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanlığı görevimden; Saygıdeğer Büyüğümüz Devlet Bahçeli Beyefendinin İl Başkanları Toplantısında vermiş oldukları talimatları uyarınca, MHP Parti Tüzüğü'nün 94. maddesine istinaden, önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak niyeti ile ayrılmış bulunmaktayım.

Yakın gelecekte gerçekleşecek olan ve ülkemiz adına tarihi önem taşıdığına inandığımız Genel ve Yerel Seçimlere doğru hızla ilerlerken; Milliyetçi/Ülkücü Hareketin, göreve başlayacak Yeni İl Başkanımızın etrafında birleşerek gelişecek süreçlere hazırlanması ve seçimlere daha dinamik bir teşkilat düzeni ile girebilmesi yegâne istek ve arzumuzdur.

Bu itibarla daha güçlü bir geleceğin inşaası hususunda çok önemli gördüğümüz bu bayrak değişiminin akabinde, gelişecek yeni süreçte de Yeni İl Başkanımızın ve Teşkilatımızın emrinde olacağımı bir kez daha ifade etmek isterim."