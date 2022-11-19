AKP'de 'bölünme' depremi: İl Kadın Kolları Başkanı Erbay istifa etti

19 Kasım 2022 Cumartesi, 12:59

AKP Zonguldak İl Teşkilatı, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbay'ın istifasıyla sarsıldı. Ayşe Erbay, sosyal medya hesabından paylaştığı görevden istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“9 Eylül 2009 tarihinde çalışmalara başladım partimde 16 Temmuz 2020 tarihinde İl Kadın Kolları Başkanı olarak devam eden görevimde her geçen gün yaşanan olumsuzluklar, bölünmeler ve sorunların çözümü noktasında özverili olarak yaptığım bütün çabalarıma rağmen olumlu bir netice ve yaklaşım alamadığım için ve partimde daha fazla faydalı olamayacağımdan dolayı gönül verdiğim partimin İl Kadın Kolları Başkanlığı’ndan istifa ediyorum. Bilginize sunar gereğini yapılmasını arz ederim.”

Erbay'ın bir süredir AKP İl Başkanı Muammer Avcı'yla sorun yaşadığı ve Avcı'nın Erbay'la birlikte çalışmak istemediği iddia ediliyordu. Erbay’ın genel merkeze çağırıldığı ve istifasının alındığı öğrenildi.