MHP ile DEM Parti arasında 'YPG' çatlağı: Çok sert tepki geldi!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 16:46

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın ''PKK kendini feshetmelidir'' içerikli metninin okunmasının ardından MHP ve DEM Parti arasında olumlu ilişkiler gelişti.

Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından MHP ile DEM Parti arasında yakınlaşma artmış, karşılıklı olumlu mesajlar verilmişti.

Çağrının PKK'nin Suriye'deki kolu PYD/YPG'yi kapsayıp kapsamadığı kamuoyunda tartışmalar yarattı.

Öcalan'ın çağrısının ardından konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın ''Metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor'' sözleri MHP'de rahatsızlığa neden oldu.

HATİMOĞULLARI: METNİN HİÇBİR YERİNDE YPG GEÇMİYOR

Hatimoğulları, Öcalan'ın çağrısı sonrası “Bu çağrı oldukça açık ve net. Metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

MHP'DEN DEM PARTİ'YE SERT TEPKİ

Hatimoğullar'nın YPG ile ilgili çıkışına MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi. Çiçek, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün’deki yazısında bu konuyu gündeme getirdi.

''OYUN İÇİNDE OYUN VAR''

Çiçek, Hatimoğulları'nın açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

Tülay Hatimoğulları, kimden yanasın? ABD mi, İsrail mi?

“PKK’nın silah bırakma ve feshedilme sürecine girmesi karşısında İsrail büyük bir telaş içindeyken, DEM Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları bu telaşın neresinde durmaktadır?

İsrail cephesinde telaşlı bir hareketlilik başlamış görünmektedir. Siyonist Netanyahu, “Suriye Kürtleri korunmalı” maskesi altında terör örgütü YPG’yi korumaya yönelik açıklamalar yaparken, İsrail’in “İsrail Savunma Kuvvetleri’nin resmi X hesabına hoş geldiniz! Bu platform, ISK ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır.” şeklinde duyurduğu Türkçe bir sayfa açması da dikkat çekmektedir.

Tüm bu gelişmeler, İsrail’in aynı zamanda kara propagandaya hazırlandığını ve Türkiye’deki taraftarlarını diri tutmayı amaçladığını göstermektedir.

Oyun içinde oyun var, ancak Türkiye bu oyunları bozacaktır.”